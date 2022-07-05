Резидентам России смогут запрещать выводить за рубеж валютные дивиденды от российских АО

Российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от российских компаний. Указ, содержащий такой пункт, подписал президент России Владимир Путин.

Документ под названием «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом Путин разрешил правкомиссии накладывать ограничения на пополнение зарубежных счетов.

«Положения... применяются в случае, если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов», — говорится в указе.

Зачисление резидентами страны иностранной валюты на свои счета или вклады в зарубежных банках было запрещено с 1 марта.