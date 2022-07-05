Энтомолог Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что красное пятно после укуса клеща может свидетельствовать о развитии боррелиоза, который также называют болезнью Лайма.

«При болезни Лайма место укуса через некоторое время начинает краснеть. Там появляется красное пятно, которое называется мигрирующей эритемой. Оно так называется, потому что может уменьшаться и увеличиваться в размерах, а также немного перемещаться по телу», — объяснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

Если пятно проступило, вероятность того, что у человека развивается болезнь Лайма, очень высока, предупредил энтомолог. Однако данный признак может появляться лишь в 50% случаев, отметил он.

Ранее в беседе с URA.RU врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укусы пчелы, осы или шмеля могут привести к анафилактическому шоку.