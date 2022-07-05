Энтомолог Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что красное пятно после укуса клеща может свидетельствовать о развитии боррелиоза, который также называют болезнью Лайма.
Энтомолог Марьинский назвал признаки развития инфекции после укуса клеща
  • РИА Новости

«При болезни Лайма место укуса через некоторое время начинает краснеть. Там появляется красное пятно, которое называется мигрирующей эритемой. Оно так называется, потому что может уменьшаться и увеличиваться в размерах, а также немного перемещаться по телу», — объяснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

Если пятно проступило, вероятность того, что у человека развивается болезнь Лайма, очень высока, предупредил энтомолог. Однако данный признак может появляться лишь в 50% случаев, отметил он.

Ранее в беседе с URA.RU врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укусы пчелы, осы или шмеля могут привести к анафилактическому шоку.

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