В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух дальнобойщиков

В Челябинске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве двух дальнобойщиков.

Об этом пишет ФАН.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в мае 2008 года злоумышленник напал на водителя из Петербурга на трассе в Салаватском районе Башкирии, застрелив его из самодельного пистолета.

Личность предполагаемого убийцы была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

«Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном», — заявила Волк.

Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к аналогичному нападению в Самарской области в 1998 году.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали причастного к убийству, совершённому в 1999 году.