В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух дальнобойщиков

Короткая ссылка
В Челябинске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве двух дальнобойщиков.
В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве двух дальнобойщиков
  • Legion-Media

Об этом пишет ФАН.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в мае 2008 года злоумышленник напал на водителя из Петербурга на трассе в Салаватском районе Башкирии, застрелив его из самодельного пистолета.

Личность предполагаемого убийцы была установлена в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

«Им оказался 45-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном», — заявила Волк.

Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к аналогичному нападению в Самарской области в 1998 году.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали причастного к убийству, совершённому в 1999 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить