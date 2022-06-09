В ХМАО следователи нашли причастного к убийству 23-летней давности
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на СУ СК России по ХМАО.
По данным следствия, уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез его тело в лес.
«Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установлено в Екатеринбурге. В ходе допроса под тяжестью улик он признал вину и раскаялся», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время расследование продолжается, специалисты пытаются установить все подробности произошедшего.
Ранее Newinform передавал, что в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.