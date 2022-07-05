Департамент природопользования выпустил доклад о состоянии окружающей среды Москвы в 2021 году

Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице за минувший год. Также в документе говорится о природных и антропогенных факторах, влияющих на её состояние.

Об этом сообщает НСН.

В докладе указано, что более 40% зелёных насаждений Москвы по состоянию на 2021 год моложе 50 лет.

Также представлены анализ, тенденции и прогноз воздействия на окружающую среду. Наряду с этим отмечены достижения в госрегулировании охраны окружающей среды и природопользования.

Стоит отметить, в Московской области с 2019 года на новых комплексах утилизировали свыше 7 млн т отходов. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Работа ведётся в рамках реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Ранее сообщалось, что эковолонтёры проверят работу объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами в десяти регионах России.