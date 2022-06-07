Эковолонтёры проверят работу объектов обращения с ТКО в десяти регионах

Эковолонтёры проверят работу объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами в десяти регионах России.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках деятельности направления развития экологического добровольчества у нас пройдут экскурсии на объекты обращения с ТКО. Такие выезды необходимы, чтобы показать молодёжи, как сегодня функционирует система управления отходами, причём в реальности, а не в глазах скептиков, а также как происходит процесс переработки отходов в регионах», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, участники экскурсий узнают, как происходит сбор вторичных отходов, увидят процесс сортировки, узнают об этапах переработки и необходимом оборудовании.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.