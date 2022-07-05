Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагаются в закон «О персональных данных» и иные законодательные акты России. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищённости субъектов персональных данных, а также на усиление госконтроля в данной сфере.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных, подготовленных ко второму чтению документа.