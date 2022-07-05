Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных

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Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян.
Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагаются в закон «О персональных данных» и иные законодательные акты России. Законопроектом вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищённости субъектов персональных данных, а также на усиление госконтроля в данной сфере.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных, подготовленных ко второму чтению документа.

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