Volkswagen закрывает производство в Нижнем Новгороде

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Компания Volkswagen заявила о закрытии сборочной площадки в Нижнем Новгороде.
Volkswagen закрывает производство в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление директора по связям с общественностью Volkswagen Group Rus Наталью Костюкович.

«Учитывая общий высокий уровень неопределённости и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Volkswagen Group Rus приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года», — сказала она.

Костюкович уточнила, что в данном случае речь идёт не о производственном персонале ГАЗа, а только о собственных сотрудниках Volkswagen Group Rus.

Отмечается, что при закрытии все права сотрудников будут соблюдены.

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