В «Автостате» рассказали о динамике продаж легковых машин с дизельными моторами в мае

В аналитическом агентстве «Автостат» рассказали о динамике продаж легковых машин с дизельными двигателями в мае 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия».

В отчётный период доля таких автомобилей в общих продажах снизилась до 6%.

В январе 2022-го на долю дизельных легковых машин приходилось 7,7% от общего объёма, в феврале — 8,3%, в марте — 9,4%.

С апреля наметился тренд на снижение реализации дизельных автомобилей.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.