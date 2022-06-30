В «Автостате» рассказали о динамике продаж легковых машин с дизельными моторами в мае
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Об этом сообщает газета «Известия».
В отчётный период доля таких автомобилей в общих продажах снизилась до 6%.
В январе 2022-го на долю дизельных легковых машин приходилось 7,7% от общего объёма, в феврале — 8,3%, в марте — 9,4%.
С апреля наметился тренд на снижение реализации дизельных автомобилей.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.