Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Салнавак»

Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 под названием «Салнавак», созданную компанией «Генериум».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на реестр лекарственных средств.

Отмечается, что «Салнавак» является комбинированной векторной вакциной, которая показана к применению у взрослых в возрасте 18—60 лет.

В инструкции к препарату говорится, что вакцинация проводится в два этапа с интервалом в три недели.

В феврале сообщалось, что в Москве на базе шести поликлиник начались клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании «Генериум».