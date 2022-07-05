Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Салнавак»
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на реестр лекарственных средств.
Отмечается, что «Салнавак» является комбинированной векторной вакциной, которая показана к применению у взрослых в возрасте 18—60 лет.
В инструкции к препарату говорится, что вакцинация проводится в два этапа с интервалом в три недели.
В феврале сообщалось, что в Москве на базе шести поликлиник начались клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компании «Генериум».