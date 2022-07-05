В Кремле прокомментировали идею переименовать Калининград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимает никакой позиции по инициативе с переименованием Калининграда во Владибалтийск.

Пескова попросили прокомментировать предложение руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

«Мы не в курсе. Это новая инициатива», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле «никакой позиции по этому вопросу нет».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал идею переименовать Калининград и область.