В Кремле прокомментировали идею переименовать Калининград
- РИА Новости
Пескова попросили прокомментировать предложение руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.
«Мы не в курсе. Это новая инициатива», — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле «никакой позиции по этому вопросу нет».
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал идею переименовать Калининград и область.