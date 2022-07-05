Рособрнадзор: в 2022 году 16 человек получили 300 баллов за ЕГЭ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) представил презентацию, из которой следует, что в этом году 16 человек получили 300 баллов за ЕГЭ.
Рособрнадзор: в 2022 году 16 человек получили 300 баллов за ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что 200 баллов получил 381 человек, а на 100 баллов экзамен в этом году сдали 6544 человека.

Ранее Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в России прошёл спокойно, в штатном режиме.

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