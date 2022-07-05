Число пользователей ЭМК в мобильном приложении в Москве достигло 3 млн человек

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Количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в Москве возросло до 3 млн человек — это в три раза больше, чем в прошлом году.
Число пользователей ЭМК в мобильном приложении в Москве достигло 3 млн человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы видим, что сервис востребован у жителей столицы — это доказывает рост его популярности… Ежемесячно к медкарте в смартфоне обращаются 600 тыс. москвичей. Ключевая медицинская информация о здоровье пациента хранится в единой цифровой среде и доступна в любое время в любом месте», — подчеркнула заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустят пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.

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