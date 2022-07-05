Психолог Кармин назвала эффективный способ подготовки к собеседованию

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Психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин рассказала, как настроиться на собеседование.
Психолог Кармин назвала эффективный способ подготовки к собеседованию
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По словам Кармин, то, как человек настроен, его внешний вид, влияет на его внутреннее состояние.

«Как вы настроены, как себя держите, даже осанка, очень сильно влияет на внутреннее состояние. Чтобы избавиться от страха, можно использовать глубокую технику настройки. Например, нужно подумать, что не только вас выбирает работодатель, но и вы выбираете того работодателя, который может поддержать или удовлетворить ваши профессиональные амбиции», — сказала психолог в беседе с радио «Комсомольская правда».

Однако излишняя внешняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя, добавила специалист.

Кармин отметила, что соискатель на собеседовании, помимо прочего, может рассказать о своём опыте, а также задать интересующие его вопросы, чтобы узнать больше о компании и потенциальной работе.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты опроса, согласно которым большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе.

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