Во Владивостоке 31 июля пройдёт парад кораблей Тихоокеанского флота

Во Владивостоке в бухте Золотой Рог в День Военно-Морского Флота 31 июля пройдёт парад кораблей Тихоокеанского флота.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, в параде примут участие фрегат, корветы, противолодочный корабль, ракетный катер, тральщик и субмарина.

Флагманом станет большой противолодочный фрегат 1-го ранга «Маршал Шапошников».

Формирование парадного строя кораблей во Владивостоке начнётся с 18 июля.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что на фестивале «10 лет. Новая Москва», который пройдёт с 1 по 10 июля между Манежной площадью и площадью Революции, гостей будут угощать блюдами из продуктов, произведённых и выращенных на предприятиях ТиНАО.