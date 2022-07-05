Во Владивостоке 31 июля пройдёт парад кораблей Тихоокеанского флота

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Во Владивостоке в бухте Золотой Рог в День Военно-Морского Флота 31 июля пройдёт парад кораблей Тихоокеанского флота.
Во Владивостоке 31 июля пройдёт парад кораблей Тихоокеанского флота
  • РИА Новости

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, в параде примут участие фрегат, корветы, противолодочный корабль, ракетный катер, тральщик и субмарина. 

Флагманом станет большой противолодочный фрегат 1-го ранга «Маршал Шапошников». 

Формирование парадного строя кораблей во Владивостоке начнётся с 18 июля.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что на фестивале «10 лет. Новая Москва», который пройдёт с 1 по 10 июля между Манежной площадью и площадью Революции, гостей будут угощать блюдами из продуктов, произведённых и выращенных на предприятиях ТиНАО.

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