В России за сутки госпитализировали 1372 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 2676 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее —2866.
За сутки умерли 48 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 43 заболевших.
Также за сутки выздоровели 3612 человек, накануне — 2276.
В Роспотребнадзоре заявили, что не привитые от коронавируса россияне, не болевшие COVID-19, по возвращении в Россию должны будут заполнять анкету на сайте госуслуг и сдавать ПЦР-тест.
При этом россиянам, прилетающим в страну, после сдачи теста на COVID-19 больше не придётся оставаться на самоизоляции до получения результата теста.