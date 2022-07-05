В России за сутки госпитализировали 1372 человека с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 1372 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 568 пациентов с COVID-19.
В России за сутки госпитализировали 1372 человека с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 2676 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее —2866.

За сутки умерли 48 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 43 заболевших.

Также за сутки выздоровели 3612 человек, накануне — 2276.

В Роспотребнадзоре заявили, что не привитые от коронавируса россияне, не болевшие COVID-19, по возвращении в Россию должны будут заполнять анкету на сайте госуслуг и сдавать ПЦР-тест.

При этом россиянам, прилетающим в страну, после сдачи теста на COVID-19 больше не придётся оставаться на самоизоляции до получения результата теста.

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