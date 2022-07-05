Пискарёв: в Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы

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В Государственной думе заработает мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты российского парламента по расследованию вмешательства извне Василий Пискарёв.
Пискарёв: в Госдуме заработает группа по противодействию вмешательству в выборы
  • РИА Новости

Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«В Госдуме начинает работу мониторинговая группа по противодействию иностранному вмешательству в выборы», — сказал Пискарёв.

Депутат добавил, что главой мониторинговой группы станет Андрей Альшевских. Также в состав группы от Центральной избирательной комиссии войдёт Игорь Борисов.

В сентябре 2021 года Пискарёв сообщил, что обратился в Генпрокуратуру по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования, которая использовалась на выборах в Госдуму.

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