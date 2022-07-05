Мантуров анонсировал постепенное снижение цен на автомобили в России

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Ситуация с ценами в России на автомобили постепенно стабилизируется, стоимость будет снижаться в течение года, заявил Минпромторга Денис Мантуров.

Он пояснил, что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства занимает около трёх-четырёх месяцев — соответственно, сейчас на рынок выходит продукция с закупок января, февраля и марта.

«Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учётом постепенного восстановления рынка», — заявил Мантуров РИА Новости.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто ранее заявил, что снижение цен на 20—30% наблюдается на вторичном рынке.

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