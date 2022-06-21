Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию с ценами на машины
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что в ближайшее время возможно снижение стоимости авто.
Так, по его словам, китайские производители уже начали снижать цены, предлагать «очень серьёзные» скидки и подарки.
«На вторичном рынке мы тоже увидели снижение цен. С апреля они упали на 20—30%», — добавил Моржаретто.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.