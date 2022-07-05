Эксперт Иванова-Швец заявила, что россияне смогут «докупить стаж» для выхода на пенсию

Российское законодательство допускает возможность «докупить стаж» для выхода на пенсию, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

В комментарии агентству «Прайм» она напомнила, что не у всех граждан при достижении пенсионного возраста достаточно стажа и пенсионных баллов. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются лица, которые много лет работали «всерую».

По словам собеседницы издания, до 2024 года в стране действует переходный период — для каждого года выхода на пенсию установлено определённое количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года гражданам необходимо будет иметь не менее 15 лет стажа и 30 баллов.

При этом законодательство позволяет «купить» половину этого срока или 7,5 лет.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», — пояснила Иванова-Швец.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов ранее напомнил о важности официального трудоустройства.

Он подчеркнул, что налоги, перечисляемые государству, становятся гарантией финансовой безопасности граждан во многих сферах жизни.