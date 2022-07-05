На Камчатке анонсировали открытие нового маршрута к Мутновскому вулкану

Власти Камчатского края анонсировали открытие в июле нового пешего маршрута на вулкан Мутновский.

«Наметить альтернативную ветку маршрута, в течение двух недель его паспортизировать и открыть для посещения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Старый маршрут признали опасным, так как в кратере обнаружили новые обвалы.

В 2021 году селевой поток сошёл на туристические тропы с Мутновского вулкана в Камчатском крае.

Учёные предупредили, что после схода селя может произойти обрушение горных пород.