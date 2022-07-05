На Камчатке анонсировали открытие нового маршрута к Мутновскому вулкану
«Наметить альтернативную ветку маршрута, в течение двух недель его паспортизировать и открыть для посещения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Старый маршрут признали опасным, так как в кратере обнаружили новые обвалы.
В 2021 году селевой поток сошёл на туристические тропы с Мутновского вулкана в Камчатском крае.
Учёные предупредили, что после схода селя может произойти обрушение горных пород.