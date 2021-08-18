На Камчатке селевой поток сошёл на туристические тропы

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Селевой поток сошёл на туристические тропы с Мутновского вулкана в Камчатском крае.
На Камчатке селевой поток сошёл на туристические тропы
  • © МЧС РФ

Информация о его масштабах и последствиях пока не поступала, сообщает Newinform.

По предварительным данным регионального МЧС, из-за грязевой массы образовался затор, в котором скапливалась талая вода из ледников.

По словам специалистов, находиться в районе ЧП опасно, так как сформировавшаяся водная масса может сойти вниз.

Уточняется, что все турфирмы предупреждены о происшествии.

В июне агентство «Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

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