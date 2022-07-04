Опрос: большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе

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Согласно исследованию Российского государственного социального университета, большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе.
Опрос: большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 57,2% опрошенных, они работают не по профессии. Остальные 42,8% заявили, что трудоустроены в соответствии со своей специальностью.

Как заявил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, такая ситуация вызвана несколькими факторами, среди которых оторванность вузов от изменяющихся запросов рынка труда.

«Наконец, немалую роль играет стереотип о том, что высшее образование — это обязательный элемент успешной карьеры», — сказал он.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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