Эксперт рынка недвижимости Бекетов высказался об особенностях сдачи квартиры, купленной в ипотеку

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Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов высказался об особенностях сдачи квартиры, купленной в ипотеку.
Эксперт рынка недвижимости Бекетов высказался об особенностях сдачи квартиры, купленной в ипотеку
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что если кто-то оформляет ипотечный кредит и потом сдаёт жильё, выплачивая кредит частью получаемых средств, то такое вложение зачастую не оправдывает себя.

«Если как средство, например, покупки квартиры для недавно родившегося ребёнка, который через 20 лет будет самостоятельным, то такое возможно. Но здесь тоже надо учитывать, что невысокая прибыль от аренды будет получаться ежегодно», — пояснил эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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