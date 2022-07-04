Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре в жилом доме в Таганроге после падения БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о пожаре в жилом доме в Таганроге после падения беспилотника.

«Сегодня в 17:26 поступило сообщение, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал», — написал Голубев в Telegram.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают тип летательного устройства, причины его падения, а также принадлежность.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило о пожаре в частном доме в Таганроге после падения на него беспилотника.