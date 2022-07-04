РИА Новости: БПЛА упал на частный дом в Таганроге

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Частный дом в Таганроге загорелся после того, как на него упал беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости: БПЛА упал на частный дом в Таганроге
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«Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — говорится в сообщении.

Согласно данным ГУ МЧС по Ростовской области, в доме горела кровля на площади 70 кв. м, в 18:30 пожар был ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии обломков двух сбитых на подлёте к Курску украинских беспилотников «Стриж».

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