В Подмосковье рассказали о работе объектов нестационарной торговли
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Это павильоны, автолавки, фуд-траки и передвижные сооружения. Мы в этом году увидели очень большой спрос бизнеса на увеличение таких объектов в Московской области», — отметил он.
Мурашов напомнил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству мороженого.
«Если взять только I квартал в Московской области, то мы в прошлом году производили 16 тыс. т мороженого, а сейчас — 28 тыс. т. Рост почти двукратный», — цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее диетолог Маргарита Будасси рассказала о правильном составе мороженого.