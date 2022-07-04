В Подмосковье рассказали о работе объектов нестационарной торговли

В Московской области работает более 7,5 тыс. объектов нестационарной торговли, более 60% из них продают мороженое.

Как сообщает телеканал «360», об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Это павильоны, автолавки, фуд-траки и передвижные сооружения. Мы в этом году увидели очень большой спрос бизнеса на увеличение таких объектов в Московской области», — отметил он.

Мурашов напомнил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству мороженого.

«Если взять только I квартал в Московской области, то мы в прошлом году производили 16 тыс. т мороженого, а сейчас — 28 тыс. т. Рост почти двукратный», — цитирует министра интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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