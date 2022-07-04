Профессор Самраилова прокомментировала ситуацию с удалёнкой

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Профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова прокомментировала ситуацию с удалёнкой.
Профессор Самраилова прокомментировала ситуацию с удалёнкой
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«Думаю, что удалёнка очень востребована и в ней заинтересованы сами работники, особенно в летнее время (и благодаря распространению интернета на все дачные территории). Те, кто может работать на удалёнке, исходя из своих профессиональных задач, думаю, все и работают», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, чаще всего работодатели отказываются от дистанционного формата из-за своего стереотипного мышления.

«В разных видах профессиональной деятельности удалённый формат работы по-разному влияет на эффективность работы. Например, даже специалисты службы труда и заработной платы, которые работают в программном обеспечении, могут работать дома», — сказала Самраилова.

Как уточнила эксперт, для контроля работы в течение трудового дня есть специальные программы.

«Мне кажется, что для тех специалистов, которые нужны организации, в любом случае будут преференции, в том числе с удалённым режимом», — добавила Самраилова.

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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