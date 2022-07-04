Диетолог Денисенко дала советы по питьевому режиму в жаркую погоду

Врач-диетолог Людмила Денисенко дала советы по питьевому режиму в жаркую погоду.

«Чтобы поддержать сосуды и избежать сгущения крови, в течение дня часто, но понемногу пейте негазированную чистую воду комнатной температуры. Но если вы никогда не пили много воды, то не стоит резко начинать. Рекомендую для начала приучить себя к утреннему стакану воды комнатной температуры», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, также стоит всегда носить с собой бутылку с негазированной водой и хотя бы раз в полчаса делать глоток.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.