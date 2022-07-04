Следствие возбудило дело после пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам доследственной проверки о возгорании мемориального музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК России», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, возгорание произошло 2 июля из-за нарушений при производстве работ по ремонту кровли здания усадьбы.

Ранее сообщалось, что в деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Римского-Корсакова, входящая в мемориальный музей.

При этом пожар, уничтоживший более тысячи экспонатов, не затронул исторические чертежи, позволяющие восстановить здание.