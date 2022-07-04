Пожар в усадьбе Римского-Корсакова не затронул исторические чертежи здания

Пожар в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, уничтоживший более тысячи экспонатов, не затронул исторические чертежи, позволяющие восстановить здание.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает Псковский музей-заповедник, в состав которого входит пострадавшая усадьба.

«Более 20% утраченных предметов — это ноты, книги, пластинки, которые со временем возможно восполнить. Восстановлению подлежит и мебель эпохи, необходимая для воссоздания интерьеров дома. Но самое главное, были сохранены архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы», — говорится в заявлении музея.

Отмечается, во время пожара при помощи сотрудников МЧС и местных жителей удалось спасти 1125 экспонатов.

Ранее сообщалось, что в деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей.

Следственные органы проводят проверку по факту возгорания.