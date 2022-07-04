Пожар в усадьбе Римского-Корсакова не затронул исторические чертежи здания

Короткая ссылка
Пожар в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, уничтоживший более тысячи экспонатов, не затронул исторические чертежи, позволяющие восстановить здание.
Пожар в усадьбе Римского-Корсакова не затронул исторические чертежи здания
  • РИА Новости

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает Псковский музей-заповедник, в состав которого входит пострадавшая усадьба.

«Более 20% утраченных предметов — это ноты, книги, пластинки, которые со временем возможно восполнить. Восстановлению подлежит и мебель эпохи, необходимая для воссоздания интерьеров дома. Но самое главное, были сохранены архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы», — говорится в заявлении музея.

Отмечается, во время пожара при помощи сотрудников МЧС и местных жителей удалось спасти 1125 экспонатов.

Ранее сообщалось, что в деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей.

Следственные органы проводят проверку по факту возгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить