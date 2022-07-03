СК проводит проверку по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области
- РИА Новости
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъяты имеющие значение предметы», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пожар произошёл в районе подкровельного перекрытия в левой части здания вследствие выполнения работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей.
Светлана Мельникова — директор Псковского музея-заповедника, в состав которого входит усадьба, информировала, что здание сгорело примерно наполовину.