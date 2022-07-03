Усадьба Римского-Корсакова в Псковской области сгорела примерно наполовину

Усадьба композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, где накануне был пожар, сгорела примерно наполовину. Об этом заявила Светлана Мельникова — генеральный директор Псковского музея-заповедника, в состав которого входит усадьба.

«Я сейчас нахожусь в Любенске, и, на внешний взгляд, сгорела примерно половина усадьбы. Обращаю внимание, что эта усадьба новодельная, как говорят музейщики, или воссозданная», — сообщила она в видеоролике, опубликованном на официальной странице Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Как отметила Мельникова, сотрудники музея работают в пострадавшей усадьбе с самого утра воскресенья. Они пытаются оценить ущерб с точки зрения федерального музейного фонда.

«Мы привезли всю учётную документацию, проверяется наличие экспонатов и их состояние», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в деревне Любенск Плюсского района Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова, входящая в его мемориальный музей.