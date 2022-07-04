В ТПП рассказали о результатах исследования по лучшим практикам в сфере противодействия коррупции

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова рассказала о результатах исследования по лучшим практикам в сфере противодействия коррупции.

«В этом году ТПП России впервые провела глубокое, системное исследование по выявлению лучших практик в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятельность на территории России. Участие в нём приняли не только российские компании национального уровня, но и компании, представленные в российских регионах», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По итогам работы был сформирован сборник с лучшими практиками отечественных компаний.

«Сегодня мы видим (и результаты исследования это демонстрируют), что во многих российских компаниях сформирована серьёзная нормативно-правовая база в области противодействия коррупции. Всё большее количество компаний и предпринимателей — и гигантов рынка, и тех, кто только начинает свой предпринимательский путь, — особенно заинтересованы в формировании открытой и прозрачной среды ведения своего бизнеса», — отметила Дыбова.

Ранее вице-президент ТПП России Максим Фатеев рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.