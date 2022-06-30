В Торгово-промышленной палате рассказали о работе по поддержке бизнеса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.

«Торгово-промышленные палаты совместно с отраслевыми общественными формированиями взаимодействуют с бизнес-сообществом, оказывают консультационно-методическую помощь в поиске и проверке партнёров по поставкам товаров или оборудования, необходимого для обеспечения функционирования предприятий», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Фатеева, в настоящее время более 125 торгово-промышленных палат участвуют в реализации мероприятий госпрограмм развития малого и среднего бизнеса.

Он отметил, что в марте — июне 2022 года проведено более 500 деловых мероприятий, направленных на расширение межрегионального и международного сотрудничества.

Кроме того, на базе торгово-промышленных палат появились Центры производственной кооперации и субконтрактации.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье более 300 компаний получили поддержку в сфере экспорта с начала года.