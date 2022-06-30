В Торгово-промышленной палате рассказали о работе по поддержке бизнеса

Короткая ссылка
Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Максим Фатеев рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.
В Торгово-промышленной палате рассказали о работе по поддержке бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«Торгово-промышленные палаты совместно с отраслевыми общественными формированиями взаимодействуют с бизнес-сообществом, оказывают консультационно-методическую помощь в поиске и проверке партнёров по поставкам товаров или оборудования, необходимого для обеспечения функционирования предприятий», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Фатеева, в настоящее время более 125 торгово-промышленных палат участвуют в реализации мероприятий госпрограмм развития малого и среднего бизнеса.

Он отметил, что в марте — июне 2022 года проведено более 500 деловых мероприятий, направленных на расширение межрегионального и международного сотрудничества.

Кроме того, на базе торгово-промышленных палат появились Центры производственной кооперации и субконтрактации.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье более 300 компаний получили поддержку в сфере экспорта с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить