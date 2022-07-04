Суд в Химках приговорил к колонии двух гражданам Китая за контрабанду запчастей к Су-27

Химкинский городской суд Московской области приговорил двух граждан Китая к пяти с половиной и шести годам колонии общего режима за контрабанду агрегатов к сверхзвуковому истребителю Су-27.

РИА Новости