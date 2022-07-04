Суд в Химках приговорил к колонии двух гражданам Китая за контрабанду запчастей к Су-27
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил приговорить Чжао Синь к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Ли Хунляна — к шести годам колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Уточняется, что суд в приговоре переквалифицировал статью обвинения с ч. 3 на ч. 2 статьи 226.1 УК России, убрав квалифицирующий признак «организованной группой».
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