Суд в Химках приговорил к колонии двух гражданам Китая за контрабанду запчастей к Су-27

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Химкинский городской суд Московской области приговорил двух граждан Китая к пяти с половиной и шести годам колонии общего режима за контрабанду агрегатов к сверхзвуковому истребителю Су-27.
Суд в Химках приговорил к колонии двух гражданам Китая за контрабанду запчастей к Су-27
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Чжао Синь к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Ли Хунляна — к шести годам колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Уточняется, что суд в приговоре переквалифицировал статью обвинения с ч. 3 на ч. 2 статьи 226.1 УК России, убрав квалифицирующий признак «организованной группой».

В апреле в Подмосковье осудили россиянина, пытавшегося вывезти на Украину детали ЗРК «Оса».

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