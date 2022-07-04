Депутат Нилов прокомментировал идею о переименовании Калининграда

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Депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов прокомментировал идею переименовать город и регион.
Депутат Нилов прокомментировал идею о переименовании Калининграда
  • РИА Новости

«Я считаю, что всероссийский староста Михаил Иванович Калинин, несмотря на свои многолетние заслуги, наверное, не является такой политической фигурой, которая чуть ли не единственная осталась так увековеченной наименованием такого города, края. Поэтому вопрос, наверное, когда-то будет решён с тем, чтобы не политбюро 1946 года принимало соответствующее решение, а всё-таки на референдуме граждане Калининградской области», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, переименование города и региона — сложный и дорогой вопрос.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

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