В Минвостокразвития рассказали о развитии Севморпути

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о развитии Северного морского пути.

«До 1 августа совместно с коллегами по правительству, с крупнейшими компаниями-грузоотправителями, «Росатомом» мы должны разработать единый план развития Северного морского пути, основанный на актуализированном прогнозе грузового потока, — это поручение президента. Мы детально работаем с каждой компанией-инвестором», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это очень серьёзная грузовая база, которая до 2030 года преодолеет 100 млн т в год, включая 50 млн т сжиженного природного газа и более 50 млн т нефти.

«По сегодняшним ценам только два этих товара должны давать $100 млрд выручки ежегодно. Такие объёмы терять преступно. Очевидно, что инвестиции в Северный морской путь жизненно важны для развития российской экономики на поколения вперёд», — отметил Чекунков.

Как добавил министр, план развития СМП — это актуализированный спрос на инфраструктурные инвестиции со стороны государства, крупнейших инвесторов-грузоотправителей, а также расширение ледокольной группировки, создание транспортного флота ледового класса, создание новых и модернизация существующих портов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить к 1 августа план развития Северного морского пути до 2035 года.