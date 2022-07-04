В Подмосковье начался финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

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На плацу 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Московской области состоялось открытие финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
В Подмосковье начался финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
  • РИА Новости

Участниками соревнований стали 83 команды, в том числе из Донбасса.

Врио начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков процитировал напутствие участникам от имени министра обороны Сергея Шойгу.

«Военно-спортивные состязания закаляют характер, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Надеюсь, что игра поможет участникам получить полезный опыт, а некоторым — выбрать будущую профессию защитника Родины», — сказал Севрюков.

Игра «Победа» организована Юнармией совместно с Минобороны, Минпросвещения и Российским движением школьников. Она состоит из нескольких этапов. Главный конкурс — «Дорога победителей».

Ранее сообщалось, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий.

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