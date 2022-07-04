В Ярославской области на пятые сутки ликвидировали возгорание на полигоне ТКО

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На полигоне ТКО в Ярославской области полностью ликвидировали пожар, длившийся почти пять дней.
В Ярославской области на пятые сутки ликвидировали возгорание на полигоне ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Тутаевском районе на полигоне ТКО ООО «Экорегион» в районе деревни Ильинское полностью ликвидировано возгорание. Площадь поражения, составившая 1,5 тыс. кв. м, была целиком просыпана грунтом», — говорится в заявлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУМЧС России по Ярославской области, возгорание на полигоне было зафиксировано ещё 30 июня. Всё это время пожарно-спасательные части ликвидировали возгорание на площади 1,5 тыс. кв. м.

Несмотря на ликвидацию возгорания, из-за установления жаркой погоды на полигоне продолжаются работы по проливу водой и засыпке грунтом тела полигона для предотвращения доступа кислорода к очагу. 

Ранее заместитель председателя общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в беседе с НСН рассказал о возможных причинах пожаров в садоводческих товариществах.

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