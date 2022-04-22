В Союзе садоводов России назвали возможные причины пожаров на дачах
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«Часто дети поджигают поля — им же интересно, как горит. При наличии ветра и сухой погоды это становится опасным для населённых пунктов. Надо смотреть за детьми», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, когда сжигают сырую листву, дымом заволакивает всех соседей и дышать невозможно.
Как отметил Шалыганов, бывают и совсем «неадекватные» случаи. В качестве примера он привёл соседа, который сжигал мусор в бочке, и пришлось звонить в МЧС.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче. Это следует из результатов опроса, который провёл сервис «Туту.ру».