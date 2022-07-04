Губернатор Воробьёв заявил об усилении контроля за несанкционированным сбросом мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об усилении контроля за несанкционированным сбросом мусора.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам губернатора, на весенней сессии Мособлдумы были приняты законы, согласно которым, например, за несанкционированный выброс мусора предусмотрена конфискация транспортного средства после соответствующего предупреждения.

«У нас есть чёткая договоренность с МВД и подразделениями ГИБДД о том, что контроль, надзор за передвижениями всех автомобилей, которые потенциально могут представлять угрозу и сбрасывать мусор, будут осуществляться в штатном режиме. Прошу каждого из вас на своём уровне соответствующую работу провести», — добавил Воробьёв.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья сообщило, что в регионе в ближайшие пять лет намерены построить 34 спортивных объекта.