Бочкарёв: дорожную сеть АДЦ «Коммунарка» достроят в 2023 году

Строительство дорог и автомобильных проездов на территории административно-делового центра «Коммунарка» должно завершиться в 2023 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Административно-деловой центр в Коммунарке — это настоящий мегапроект, по своим масштабам сопоставимый с Сити. Большой объём деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения. Именно поэтому здесь ведётся активное дорожное строительство», — сказал Бочкарёв.

По его словам, за минувшие годы построено четыре дорожных участка общей протяжённостью почти 5 км, включая путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Видное.

«В течение этого и следующего года планируется завершить строительство ещё 13,35 км дорог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды», — уточнил Бочкарёв.

Он добавил, что в перспективе улично-дорожная сеть, необходимая для обслуживания АДЦ, будет расширена.