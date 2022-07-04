Летевший из Магнитогорска самолёт с неисправным датчиком топлива приземлился в Шереметьеве

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Самолёт Sukhoi Superjet 100-95, у которого сработал датчик неисправности расхода топлива в ходе полёта из Магнитогорска в Москву, приземлился в Шереметьеве.
Летевший из Магнитогорска самолёт с неисправным датчиком топлива приземлился в Шереметьеве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолёт Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска», — заявил он.

В экстренных службах уточнили, что при выполнении рейса у самолёта сработал датчик неисправности системы топливного расчёта.

Ранее у самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси.

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