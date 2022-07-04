Летевший из Магнитогорска самолёт с неисправным датчиком топлива приземлился в Шереметьеве

Самолёт Sukhoi Superjet 100-95, у которого сработал датчик неисправности расхода топлива в ходе полёта из Магнитогорска в Москву, приземлился в Шереметьеве.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. «В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолёт Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска», — заявил он. В экстренных службах уточнили, что при выполнении рейса у самолёта сработал датчик неисправности системы топливного расчёта. Ранее у самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси.