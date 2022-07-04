Летевший из Магнитогорска самолёт с неисправным датчиком топлива приземлился в Шереметьеве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолёт Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска», — заявил он.
В экстренных службах уточнили, что при выполнении рейса у самолёта сработал датчик неисправности системы топливного расчёта.
Ранее у самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси.