В Перми сокращается число работающих удалённо компаний

В Перми существенно сокращается число компаний, сотрудники которых работают удалённо. За три месяца таких организаций стало в два раза меньше.

Как сообщили URA.RU аналитики компании SuperJob, лишь в 11% пермских предприятий остались сотрудники, работающие удалённо.

Кроме того, в каждой второй компании, где ещё есть удалёнка, сотрудники, работающие из дома, составляют менее 9% от общего числа служащих.

Обычно в таком формате работают программисты, HR-менеджеры и бухгалтеры.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру» опубликовала список вакансий с высокими зарплатами для людей старшей возрастной категории в разных регионах России.