РИА Новости: число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до пяти

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины возросло до пяти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на родственницу погибших.

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, 22 девочке было бы и мальчику 16 было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — сказала она.

По её словам, 3 июля после обеда родственникам сообщили об обнаружении тел двух последних погибших.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.