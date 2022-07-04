РИА Новости: число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до пяти

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Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины возросло до пяти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на родственницу погибших.
РИА Новости: число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до пяти
  • РИА Новости

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, 22 девочке было бы и мальчику 16 было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — сказала она.

По её словам, 3 июля после обеда родственникам сообщили об обнаружении тел двух последних погибших.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

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