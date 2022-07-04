Школьник из Серапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» республику представит 17-летний Иван Лавров из Сарапула.

РИА Новости

В десятидневной «Экспедиции знаний» 70 одарённых детей со всей страны будут сопровождать известные педагоги, учёные, музыканты и блогеры, сообщает izh.kp.ru. Представитель Удмуртии — обладатель многочисленных грамот и наград за отличную учёбу, многократный призёр олимпиад по обществознанию и биологии, победитель республиканского хакатона популяризаторов экоповестки, пишет izhlife.ru. Ранее сообщалось, что отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота принял участие в подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества у Курильских островов.