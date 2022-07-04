Школьник из Серапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу

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Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщила, что в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» республику представит 17-летний Иван Лавров из Сарапула.
Школьник из Серапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу
  • РИА Новости

В десятидневной «Экспедиции знаний» 70 одарённых детей со всей страны будут сопровождать известные педагоги, учёные, музыканты и блогеры, сообщает izh.kp.ru.

Представитель Удмуртии — обладатель многочисленных грамот и наград за отличную учёбу, многократный призёр олимпиад по обществознанию и биологии, победитель республиканского хакатона популяризаторов экоповестки, пишет izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота принял участие в подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества у Курильских островов.

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