К Курилам на судах Тихоокеанского флота направилась совместная экспедиция РГО и ВМФ

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В подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований Русского географического общества у Курильских островов принимает участие отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота.
К Курилам на судах Тихоокеанского флота направилась совместная экспедиция РГО и ВМФ
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ТОФ на сайте Минобороны России.

28 июня спасательное судно «Игорь Белоусов» и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» с  целью проведения исследовательских работ вышли из пунктов базирования Тихоокеанского флота к месту проведения экспедиционных работ вблизи острова Матуа, входящего в группу Курильских островов. 

«На борту спасательного судна «Игорь Белоусов» находится обитаемый подводный аппарат «C-Explorer 3.11», с применением которого будет проводиться дообследование донной поверхности вблизи Матуа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее телеканал «Звезда» информировал о том, что в рамках учений на Камчатке боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили условных диверсантов в пункте базирования кораблей.

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