Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников

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Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут продолжать занятия, находясь на даче.
Проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Столичные пенсионеры, которые участвуют в проекте «Московское долголетие», во время дачного сезона получили возможность продолжить занятия в онлайн-формате.

Так, к дистанционным встречам подключаются около 94,5 тыс. человек.

А тем участникам проекта, которые посещают мероприятия в его рамках очно, предлагают принять участие в занятиях по скандинавской ходьбе, гимнастике, танцам, йоге, футболу, в пеших экскурсиях и т. д.

Отмечается, что до 2020 года гражданам, уезжающим из города на дачи, приходилось прерывать занятия до осени.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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