Для прилетающих в Россию белорусов отменят требования о предъявлении ПЦР-теста

Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменят требование о предъявлении результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибывших авиатранспортом», — говорится в сообщении правительства России.

Отмечается, что для граждан других стран требования остаются прежними.

Также сообщается, что Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Решения были приняты по итогам заседания оперштаба.