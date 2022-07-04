Для прилетающих в Россию белорусов отменят требования о предъявлении ПЦР-теста

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Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменят требование о предъявлении результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Для прилетающих в Россию белорусов отменят требования о предъявлении ПЦР-теста
  • Gettyimages.ru

«Будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибывших авиатранспортом», — говорится в сообщении правительства России. 

Отмечается, что для граждан других стран требования остаются прежними.

Также сообщается, что Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Решения были приняты по итогам заседания оперштаба.

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